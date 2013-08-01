الاتحاد للطيران تشتري 49% في جات ايروايز الصربية

بلغراد - قال بيان مشترك إنّ الاتحاد للطيران الإماراتية ستشتري حصة نسبتها 49% في الناقلة الصربية جات ايروايز التي سيتغير اسمها إلى اير صربيا.
وقالت شركتا الطيران في البيان إنه بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة الصربية ستحصل جات على قرض من الاتحاد قيمته 40 مليون دولار على أن يحول إلى أسهم في أول كانون الثاني/يناير 2014.
وأضاف البيان أنّ الحكومة الصربية ستضخ مبلغاً مماثلاً.
وستقدم كل من الناقلة الخليجية والحكومة الصربية تمويلاً إضافياً حجمه 60 مليون دولار في صورة قروض وآليات تمويل أخرى لتلبية متطلبات رأس المال العامل والتوسع في شبكة رحلات اير صربيا.
وستحصل الاتحاد على عقد إدارة مدته خمس سنوات. وتحاول صربيا بيع عدد من الشركات الحكومية الخاسرة مثل جات لكبح عجز الميزانية الآخذ بالتزايد.
وكان مصدر بالحكومة الصربية قد قال إنّ الشركتين ستبرمان شراكة استراتيجية.