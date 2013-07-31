فضيحة... ميسي في أحضان فاتنة شقراء في نادي للعراة

نشرت مجلة ”برونتو“ الأرجنتينية، وصحيفة ”موي“ اليومية صورا للنجم الأرجنتيني الاشهر ليونيل ميسي في نادي للعراة يسمى ”سارندر“ في مدينة لاس فيغاس الأمريكية وذلك خلال زيارته الأخيرة لمدينة القمار في العالم.

وتهدد هذه الصور مع الفاتنة الشقراء الحياة العائلية الهادئة لميسي وصديقته أنتونيلا روكوتزو التي انجب منها قبل بضعة اشهر طفله الأول تياغو.

وقال الصحيفة أن ميسي تواجد في النادي الليلي بعد مباراة خيرية خاضها في مدينة شيكاغو مطلع يوليو مع البرازيلي رونالدو الذي دعاه إلى ”مدينة القمار“، كما تلقب لاس فيغاس.

وعلمت أنطونيلا علمت بالموضوع عندما كانت في جزيرة ايبيزا الإسبانية مع زميل ميسي في برشلونة فابريغاس وصديقته اللبنانية دانييلا سمعان وطفليهما.

وتأتي هذه الفضيحة بعد أسابيع من فضيحة مالية لميسي ووالده بتهمة التهرب من دفع الضرائب في إسبانيا.