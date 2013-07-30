نجوى فؤاد: الراقصات المصريات لا يعادين الإخوان

القاهرة - قالت نجوى فؤاد، إنها بكت حينما سمعت القرار الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بحذف جميع مشاهد الرقص من الأفلام القديمة، التي تقدم على التلفزيون المصري، وعلقت على ذلك "بسبب تاريخي الفني شعرت بأنه سيضيع، وأؤكد الراقصة المصرية لا تعادي جماعة الإخوان المسلمين، ولم أكن أعرفهم جيداً لأننا كلنا سلفيين وهناك المتعصب والوسطي".

وأكدت أنها لو استقرت الأحوال ستعمل على فتح مدرسة للرقص وتقدم من خلالها راقصات جديدات، مضيفة أنها طلبت من وزارة الثقافة أيام فاروق حسني لكنهم كانوا مهتمين بفرقة رضا، والفرقة القومية، وأهملوا طلبها.