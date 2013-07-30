الدراما السعودية تتطرق إلى موضوع المسترجلات في المجتمع السعودي

السعودية - تناولت الدراما السعودية هذا العام ظاهرة "البويات أو المسترجلات" في المجتمع السعودي المحافظ وتعتبر المرة الأولى التي تتناول فيها الدراما السعودية هذه القضية.

وتنتشر ظاهرة "البويات" منذ زمن في المجتمع السعودي، ويتبع أفرادها لباس معين وتسريحات شعر غريبة ويستمعن إلى أنوع موسيقى محددة، وهي ظاهرة غريبة على المجتمع السعودي المحافظ بطبعه.

هذا وتميزت الدراما السعودية هذا العام بالجرأة في المواضيع التي تتناولها على العكس من السابق، وظهر ذلك من خلال حلقة الإثنين من مسلسل "سكتم بكتم" الخليجي.

وظهرت الممثلة البحرينية أميرة محمد، التي تؤدي شخصية البنت "البوية"، مرتدية ثوباً وشماغاً، واختارت اسم "بدر" لشخصيتها المسترجلة، لكنها في النهاية تعود إلى شخصيتها الأنثوية "دليل".

وعرضت الحلقة بعض تصرفات "البويات"، إذ ابتعدت بطلة المسلسل أميرة محمد في الحلقة عن أُنوثتها، وتعاملت مع صديقاتها بخشونة، وارتدت الملابس الرجالية، وحملت السلاح، وتشاجرت مع زميلاتها وزوجها بُغية التشبه بالشبان بحسب صحيفة "الحياة" السعودية .

وتناولت الحلقة أسباب تشبه الفتيات بالرجال، وطرحت الحلول التي تقضي على تلك الظاهرة من خلال عرض حالات "البويات" على اختصاصيين نفسانيين، وتمكنوا من معالجة تلك الحالات.

وقالت الممثلة البحرينية أميرة محمد التي جسدت شخصية "البوية" في الحلقة إن "صياغة سيناريو الشخصية جميلاً وبعيداً عن الاستفزاز جعلني أتقبل الدور، إذ إن الرسالة في العمل وصلت إلى المشاهد سريعاً من دون تكلف ولا ملل للمتلقي"، موضحة أن ردود الفعل التي وصلت مؤيدة لمعظم تصرفات الشخصية.

وأوضحت أنها كانت "متخوفة من رد فعل المشاهدين كونها المرة الأولى التي أظهر فيها بشخصية (بوية)، لكن بعد عرض الحلقة لم تصل إليّ انتقادات على ظهوري بتلك الشخصية".

وقالت إن "الفن رسالة... نطرح القضايا التي تُلامس المجتمع ونعرض الحلول لها، ونجحنا في مسلسل (سكتم بكتم) من ذلك، من دون مبالغة أو استفزاز للمتلقي".

وبدأت السلطات السعودية مؤخراً بمحاربة ظاهرة "البويات" وشباب "الإيمو" أيضاً، وأصدرت في إبريل/ نيسان 2012 قراراً يمنع دخولهم (شباب "الإيمو" و"البويات") إلى المدارس والجامعات السعودية حتى "اعتدال أمرهم".

وكان مسلسل "سكتم بكتم" نفسه قد عرض العام الماضي عبر القناة السعودية الأولى حلقة عن شباب "الإيمو"، لكن القناة التلفزيونية الحكومية حذفت مشاهد بسبب "جرأتها"، ما أفقد الحلقة ترابطها، وجعلها تبدو ركيكة.