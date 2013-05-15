عجمان يتوج بكأس اتصالات لكرة القدم

افتتح الجزيرة أهداف المباراة النهائية لكأس اتصالات لكرة القدم في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة عبر البرازيلي ريكاردو اوليفيرا، مستفيداً من تمريرة عرضية من قبل عبدالله قاسم سجلها مباشرة في شباك حارس مرمى عجمان يوسف عبدالله.

وتقدم فريق عجمان نحو الأمام في خطوة منه لإدراك التعادل سريعاً، فأرسل العماني فوزي بشير كرة عرضية لتصل إلى المهاجم فونكي سي، الذي أحرز هدفاً رائعاً.

ونجح عجمان من مضاعفة النتيجة عبر بوريس كابي في الدقيقة الـ 35، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف للجزيرة.

ودخل الجزيرة الشوط الثاني برغبة كبيرة في تحقيق التعادل مبكراً، وهدد مرمى خصمه عبر اوليفيرا الذي انفرد بالمرمى بعد خطأ دفاعي، لكنه لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب، وفضل أن يمرر عرضية قعطها دفاع عجمان.

واستمرت فرص الجزيرة أيضاً عبر البرازيلي ريكاردو اوليفيرا الذي تلقى عرضية من قاسم على الجهة اليمنى، لكن رأسيته جاءت بالقائم الأيمن لمرمى عجمان، ولم تثمر عن شيء لتتواصل هجمات نادي الجزيرة، لكن جميع الفرص اصطدمت بدفاع عجمان .