آشتون تستهل زيارتها لمصر بلقاء وزير الخارجية

القاهرة ـ اجتمعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مستهل مهمة للوساطة تقوم بها في القاهرة بعد مقتل 72 على الأقل من مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول مطلع الأسبوع.

وعمق مقتل مؤيدي مرسي السبت إثر احتجاجات حاشدة يوم الجمعة الاضطراب الذي تعانيه البلاد منذ عزل الجيش أول رئيس منتخب في انتخابات حرة بمصر في الثالث من يوليو/ تموز.

ويتزايد قلق الغرب من خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في البلاد التي تتلقى معونة عسكرية من الولايات المتحدة تتجاوز المليار دولار سنويا.

ومن المقرر أن تلتقي في وقت لاحق اليوم بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والرئيس المؤقت عدلي منصور ومسؤولين من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

وقالت اشتون في بيان إنها ستحث على "عملية انتقال شاملة تضم كافة الجماعات السياسية بما في ذلك جماعة الاخوان".

ويعتصم آلاف من أنصار الاخوان المسلمين خارج مسجد رابعة العدوية بشمال القاهرة للمطالبة بإعادة مرسي إلى منصبه متحدين تهديدات السلطات بفض الاعتصام.