ابراهيموفيتش لن يترك باريس سان جيرمان

باريس - ألمح المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش هداف دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء إلى انه باقٍ في باريس سان جيرمان المتوج باللقب.

وقال ابراهيموفيتش بموقع باريس سان جيرمان على الإنترنت "نعم يسأل الكثيرون هذا السؤال بشأن مستقبلي."

واضاف اللاعب الذي أحرز 27 هدفا في الدوري هذا الموسم ليساعد الفريق على احراز لقب الدوري الأول منذ عام 1994 "لكن عقدي يسري لعامين اخرين والنادي في مرحلة بناء وسوف يكبر. من الناحية الشخصية أشعر انني جزء من هذه العملية."

وتابع قائلا "آمل أن يستمر النادي في التطور والتقدم نحو تحقيق اماله واحلامه. أعتقد انني سوف استمر في هذا المشروع."

وانضم ابراهيموفيتش إلى باريس سان جيرمان من ميلان الايطالي في العام الماضي وساعد الفريق على بلوغ دور الثمانية بدوري ابطال أوروبا.