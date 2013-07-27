وزير سابق متهم بسرقة عربتي التلفزيون المصري

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

كشفت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام المصري أن سرقة عربتين للبث الإذاعي التابعتين لمبنى الإذاعة والتلفزيون من قبل معتصمي رابعة العدوية قبل ثلاثة أسابيع تم بالتنسيق بين وزير الإعلام السابق وآخرين بالوزارة.

وأضافت شرف الدين: "أن ذلك يمثل استباحة غير مفهومة للأراضي المصرية ويهدد الأمن القومي، وهناك منظمة لذلك في كل دول العالم، لكن البعض أراد استغلال سياراتي التلفزيون لحساب فئة بعينها وهو ما يمثل تعديا واضحاً يعاقب عليه القانون".

وأشارت وزيرة الإعلام في مداخلة هاتفية عبر قناة (سي بي سي) إلى "أن هناك 90% من وحدات البث الإذاعي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لم تحصل على تراخيص قانونية، من جانب من يعملون على كسر قوانين البث المنظمة لذلك لافتة إلى أن هؤلاء الناس "يعملون بالذراع" و لابد محاسبتهم على تلك التجاوزت".