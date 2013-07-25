حزب الله وحماس يتفوقان صاروخياً على إسرائيل

القدس – (خاص) محمود الفروخ

قال العميد احتياط "مئير ايلران" من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، أن قدرات حزب الله وحماس، على إطلاق الصواريخ، تفوق قدرة اسرائيل على التصدي لها.

وأشار ايلران إلى أن الرد الإسرائيلي على التهديد الصاروخي، ما يزال بعيداً عن التقدم الذي أحرزه حزب الله وحماس والمنظمات الأخرى في هذا المجال، حيث توقع بأنه في أي حرب قادمة قد تستغرق شهراً، يمكن اطلاق نحو 1500 صاروخ قصير ومتوسط المدى في كل يوم.

وجاءت هذه التقديرات، في تقرير نشره معهد الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وقال ايلران الذي يترأس برنامج الأمن الداخلي في المعهد، لصحيفة "هآرتس" العبرية بأن اسرائيل لم تتمكن من إغلاق الفجوات بين قدرات اطلاق الصواريخ، وقدرات التصدي لها.

وحذر بأن على اسرائيل الاستعداد لحربين على جبهتين اللبنانية والغزية، وأوضح بأن اسرائيل حسنت خلال السنوات الماضية، من استعداداتها على صعيد الجبهة الداخلية، من خلال بطاريات منظومة القبة الحديدية الخمس، لكنه شدد على أن تقليصات الميزانية أبطأت من العملية.

وقال بأن اسرائيل لم تتخذ بعد القرار بزيادة الاستثمارات في النظام الدفاعي، حتى وان كان ذلك على حساب القدرات الهجومية، وأنها ستشتري 10 بطاريات من الولايات المتحدة عندما تكون بحاجة، وأن الجيش لو استثمر 5 بالمئة من المصادر في الدفاع بدلاً من الهجوم، لكان وضع اسرائيل اليوم مختلفاً.

وأضاف: "ليس سراً بأنه في حال اندلاع الحرب، سيرغب الجيش بنشر البطاريات قرب قواعد سلاح الجو، لتتمكن الطائرات من الإقلاع والهبوط أثناء اطلاق الصواريخ، وبالقرب من البنى التحتية."

وكشف ايلران عن "كما بين أن نقطة ضعف أخرى" تتمثل في نسبة امتلاك اسرائيل للأقنعة الواقية من الغازات الكيميائية، علماً انه وفقاً لتقارير فإن 60 بالمئة من الإسرائيليين حصلوا على تلك الأقنعة، وخلص إلى أن اخفاق الحكومة في اتخاذ القرار بشأن تقسيم المسؤوليات في الجبهة الداخلية، يظهر التفكير الخاطىء للقيادة الإسرائيلية، بشأن التهديد للسكان المدنيين.