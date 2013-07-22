سقوط الإخوان يفرج عن مسرحية مدرسة المشاغبين

إرم – (خاص) من أحمد السماحي

قرر التلفزيون المصري بعد سقوط جماعة الأخوان المسلمين، وعزل الرئيس محمد مرسي، الإفراج عن المسرحية الكوميدية "مدرسة المشاغبين" التي كانت ممنوعة من العرض أثناء تولي مرسي للحكم ،والتي أثارت جدلا كبيرا طوال عام 2012، وتعرضت لهجوم كبير من بعض التيارات المتشددة ، أولها الدعوى القضائية التي أقامها أحد نواب حزب النور السلفي للمطالبة بمنع عرض المسرحية بتهمة إساءتها إلى المعلم، ومساهمتها إلى حد كبير في إفساد الكثيرين من التلاميذ الذين ساروا على نهجها.

أما الدعوى الثانية أو الطريفة والتي بسببها تم منع عرض المسرحية، فهي التي أقامها محامي تابع لجماعة الإخوان المسلمين مطالبا بعدم عرض هذا العمل الفني لإنه يسخر من الرئيس مرسي ويتنبأ بفشله، ونوه المحامي إلى أن الجملة التي يقولها النجم سعيد صالح أو "مرسي" كما كان يطلق عليه في المسرحية عندما ضربته الأستاذة عفت "سهير البابلي" وكسرت ذراعه فقال جملته الشهيرة لصديقه منصور إبن الناظر"يونس شلبي": "مرسي ابن المعلم زناتي اتهزم يا رجالة".

النجم الكبير عادل إمام أعرب لـ "إرم" عن سعادته البالغة بإعادة عرض مسرحيته الخالدة وقال ضاحكا: "الحمد لله إنني تنبأت بسقوط مرسي في المسرحية"، جدير بالذكر أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" تأليف الكاتب علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي، وبطولة عادل إمام، وأحمد زكي، وهادي الجيار، وسهير البابلي، وسعيد صالح ، ويونس شلبي، ومن إنتاج الإخوة المتحدون، وقدمت أكثر من مرة في حقبة السبعينات.