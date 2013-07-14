طبق اليوم : موزات مع صلصة المشروم

إرم - (خاص) من هيا كنعان

اخترنا لكم في اليوم الخامس من الشهر الكريم طبق الموزات مع صلصة الماشورم نتمنى أن ينال اعجابكم صوماً مقبولاً وافطارا شهياً.

مدة الطهي: 50 دقيقة

المقادير:

طريقة التحضير:

1. في طبق واسع ضعي الموزات. أنثري عليها الهيل، الملح، الفلفل والكزبرة، ادعكيها جيدا بالبهارات.

2. في قدر واسع سميك القاعدة ضعي الزبدة والزيت، ضعي القدر على نار متوسطة لتذوب الزبدة، ضعي قطع الموزات في المقلاة، غطي القدر ودعي الموزات إلى أن تصبح ذهبية اللون مع التقليب على الجهة الثانية بين الحين والآخر.

3. أضيفي البصل، الثوم، خل البلسميك والمشروم، قلبي اللحم مع الخضروات لتخلتط ثم أضيفي الطماطم المفروم. أضيفي مقدار كوب من الماء، غطي القدر ودعي الموزات لتطهي إلى أن تنضج تماما.

4. أخرجي الموزات من القدر، ضعي المرق في مطحنة الخضروات واطحني المشروم لتحصلي على خلاصة صلصة المشروم.

5. ضعي الأرز في طبق تقديم واسع، ضعي الموزات فوق الأرز، ضعي الصلصة في طبق تقديم عميق . وزعي البقدونس المفروم وقدمي الموزات مع صلصة المشروم ساخنة.