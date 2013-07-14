فلسطينيون يرفضون تدخل القدس بشؤون مصر

القدس – (خاص) من محمود الفروخ

أكد العديد من الشخصيات والفعاليات المقدسية، في بيان صحفي وصل مراسل "إرم" نسخة منه، على أهمية أن تبقى قضية القدس والأماكن المقدسة عامل توحيد للأمة العربية والإسلامية من حولها.

كما أكدت هذه المرجعيات التزامها بالموقف الرسمي الذي يعبر عنه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقاضي بالنأي بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية عن الصراعات العربية الداخلية. وقالت: "إن استخدام القدس والأقصى بهذه الطريقة لن يخدم سوى مخططات الاحتلال الإسرائيلي، الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها العربية والإسلامية والمسيحية".

وأكد وزير شؤون القدس ومحافظها في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني، أن حشود المصلين الفلسطينيين الذين جاؤوا من كافة المناطق الفلسطينية رفضوا رفع صورة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في باحات المسجد الأقصى، مؤكداً أن هذه الحشود جاءت ولديها رسالة واحدة ووحيدة، أن شعبنا يقاوم الاحتلال وليس شيئاً أخراً، ويؤكد أن القدس عربية، وأن شعبنا موجود على هذه الأرض وإلى الأبد.

وأضاف في تصريحات خاصة لمراسل "إرم" أن رفع صور مرسي داخل الاقصى لايمثل الا أصحابه فقط ولا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب الفلسطيني الذي يرفض التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، ويرفض الزج بالقدس والأقصى المبارك بالخلافات والصراعات العربية.