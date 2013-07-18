6 اصابات جديدة بكورونا في السعودية والإمارات

جنيف - قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة والسعودية أبلغت عن ست اصابات جديدة بالفيروس التاجي الشبيه بفيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز).

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الاصابات الجديدة لأربع نساء ورجلين تتراوح اعمارهم بين 26 و42 عاماً ليصل اجمالي عدد الاصابات في العالم إلى 88 حالة توفي منها 45 حالة.

وقالت المنظمة إن خمساً من الحالات الست الجديدة من عمال الخدمة الصحية والسادس رجل كان على اتصال وثيق بشخص أصيب بالمرض.

ومن المتوقع أن يصل ملايين المسلمين إلى مكة في اكتوبر لأداء شعائر الحج. وخفضت السلطات السعودية عدد التأشيرات التي تمنحها للحجاج هذا العام مشيرة إلى بواعث قلق بسبب أعمال توسعة للحرم المكي.

وتعد منظمة الصحة العالمية نشرة خاصة بنصائح السفر عن الفيروس التاجي ستصدرها خلال الأيام القادمة.

وحثت المنظمة مقدمي الخدمات الصحية على اتخاذ الحيطة من العدوى الحادة بالجهاز التنفسي وفحص أي مسافرين قادمين للتو من الشرق الأوسط يعانون من الفيروس التاجي.

وشكلت منظمة الصحة العالمية لجنة طوارئ من خبراء مستقلين قالت إن الفيروس التاجي لا يمثل "حالة طوارئ صحية عامة على المستوى العالمي" في الوقت الحالي.

وتملك اللجنة اصدار توصيات خاصة بالسفر وتفرض قيوداً تجارية وترفع من درجة الرقابة على المرض وتبادل المعلومات.

وظهرت أعراض متوسطة على اثنين من المصابين الجدد في أبو ظبي وعلى الحالتين في السعودية. ولم تظهر أي أعراض على المصابين الآخرين في أبوظبي.

وظهرت حالات اصابة بالفيروس في كل من الأردن وقطر والإمارات وتونس وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وألمانيا اضافة إلى السعودية.