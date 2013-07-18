العين الإماراتي يستعد للموسم الجديد دون مدرب

أبوظبي - تدرب العين حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للمرة الأولى في مستهل الاستعداد للموسم الجديد في حضور مئات المشجعين المتحمسين في ملعبه بالقطارة لكن 37 لاعبا ركضوا وتناقلوا الكرة دون أن تتضح الرؤية حول المدرب الجديد للفريق.

ولا يزال العين يبحث عن خليفة للمدرب الروماني الناجح كوزمين أولاريو الذي فضل تغيير المدينة والفريق منتقلا إلى دبي حيث وقع عقدا لتدريب الأهلي، وقبيل التدريب احتشد صحفيون في مؤتمر دعا إليه النادي ظنا أن بطل الدوري قد يكشف أخيرا عن اسم مدربه الجديد لكنه بدلا من ذلك اكتفى بتقديم لاعبين جديدين عزز بهما صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال العين الذي أمضى موسمين ناجحين مع أولاريو بموقعه على الانترنت إن المئات من مشجعيه المتحمسين قدموا الدعم للفريق في تدريبه الأول تحت قيادة أحمد عبد الله المسؤول عن فريق الرديف استعدادا لمشوار الدفاع عن اللقب في المسابقة المحلية، ونقل الموقع عن محمد عبيد حماد المشرف على الفريق قوله "نحن فخورون بجمهور العين المتميز في كل شيء والذي يدرك أهمية وجوده إلى جانب اللاعبين خاصة وأن التدريبات تأتي في توقيت مهم بالنسبة للجميع".

وقدم الفريق الحارس خالد عيسى الذي ضمه من الجزيرة ولاعب الوسط سلطان الغافري المنتقل من بني ياس كما أعلن تمديد عقود هلال سعيد ومهند العنزي وإسماعيل أحمد، لكن المؤتمر انتهى دون حتى أن يحصل الصحفيون على معلومة واضحة بشأن المدرب الجديد كما يبدو أن المساعي للتعاقد مع ابل براجا مدرب فلومينيسي البرازيلي لم تصادف النجاح حتى الآن.

وبينما تتعامل وسائل الإعلام المحلية مع تعيين براجا في العين وكأنه حقيقة تنتظر التأكيد ذكر موقع "سبورت 360" الرياضي أن ما يعطل الاتفاق هو مطالبة فلومينيسي بالحصول على تعويض نظير عودة مدربه إلى الإمارات، وأوردت صحيفة ذا ناشونال المحلية التي تصدر باللغة الانجليزية عن راشد مبارك الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة العين قوله إن الجماهير ستنتظر "لأيام قليلة" ريثما يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد، وقال الهاجري في مؤتمر صحفي "سنكشف النقاب عن المدرب الجديد خلال أيام قليلة حين يصبح كل شيء رسميا".

ولم يتدرب لاعب الوسط الروماني البارز ميريل رادوي - الذي جلبه أولاريو معه إلى العين قبل موسمين - الليلة الماضية وقال الهاجري إن اللاعب غاب بسبب تأجيل رحلة الطيران الخاصة به وإنه سينضم للفريق الخميس، كما برر الهاجري غياب الاسترالي اليكس بروسكي بارتباطه بموعد مع طبيب منتخب بلاده.