مصر تدعو تركيا لعدم التدخل في شؤونها الداخلية

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عن الاستياء الشديد تجاه تكرار هذه التصريحات لمسؤولين أتراك بالشأن الداخلي المصري، رداً على سؤال الصحافة.
ويرى عبد العاطي إنه إلى جانب أنها تمثل تدخلاً صريحاً في الشأن المصري، فإنها أيضاً تنم عن عدم إدراك أو إلمام دقيق بحقيقة التطورات على أرض الواقع في البلاد وتمثل تحدياً لإرادة الشعب الذي خرج بالملايين للشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المسؤولين الأتراك بأن يجعلوا العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين فوق الاعتبارات الداخلية والمصالح الحزبية الضيقة، مذكراً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ المعاملة بالمثل. والذي طالما راعته مصر في تعاملها مع الشأن التركي.