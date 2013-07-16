مصر تدعو تركيا لعدم التدخل في شؤونها الداخلية

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وزارة الخارجية المصرية ترى أن تصريحات المسؤولين الأتراك في الفترة الأخيرة تمثل تدخلاً صريحاً في الشأن الداخلي.