أوروبا تحظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

القدس ـ (خاص) من محمود الفروخ

أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات ملزمة لدول الاتحاد بمنع تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأفادت صحيفة "هارتس" العبرية في عددها الصادر الثلاثاء، انه وفقا لهذه التعليمات فإن كل اتفاق مستقبلي يجب ان يضم بندا يؤكد أن المستوطنات ليست جزءا من إسرائيل، لذلك لا يسري الاتفاق على المستوطنات، وأن هذه التعليمات ستنفذ ابتداء من الجمعة القادم.

وقال مسؤول كبير في تل أبيب طلب عدم ذكر اسمه حسب الصحيفة، "ان موقف الاتحاد الأوروبي عبارة عن هزة أرضية والأمر الهام بالموقف الأوروبي هو بند المناطق التي يسري عليها الاتفاق الملزم، وان المناطق التي ستحصل على الدعم او الاتفاقيات يجب أن تكون داخل حدود عام 67 التي يعترف بها الاتحاد الاوروبي".

وأوضحت الصحيفة "ان التعليمات الجديدة ستطبق في الاتفاقيات التي ستوقع منذ عام 2014 إلى 2020 وان الحكومة الإسرائيلية أو المؤسسات الرسمية والشعبية ستضطر إلى الموافقة على بند أن المستوطنات ليست اسرائيلية".

وكشفت الصحيفة أن إسرائيل حاولت منع إصدار التعليمات الجديدة إلا انها فشلت، لكن مصادر ذكرت أن إسرائيل لن توافق على شروط الاتحاد الأوروبي.