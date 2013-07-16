شركة موبايلي السعودية تعلن نتائجها المالية

الرياض - سجلت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، التي تعتبر ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية، قفزة تجاوزت نسبتها 13 بالمئة في أرباح الربع الثاني، بدعم من زيادة الإيرادات وتحسن كفاءة التشغيل لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان صحفيي الثلاثاء، إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.61 مليار ريال (429.3 مليون دولار)، مقابل 1.42 مليار قبل عام بزيادة 13.37 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 12.25 بالمئة إلى 2.95 مليار ريال، من 2.63 مليار في الفترة المقابلة من 2012.

وعزت الشركة التابعة لشركة اتصالات الإماراتية، نمو الأرباح إلى "ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال، وإيرادات البيانات، وتحسن الكفاءة التشغيلية."

ووفقاً للبيان قفزت الأرباح التشغيلية للشركة 12.5 بالمئة في الربع الثاني، إلى 1.65 مليار ريال من 1.46 مليار قبل عام. وخلال النصف الاول ارتفعت الأرباح التشغيلية 10.8 بالمئة، إلى 3.01 مليار ريال، من 2.7 مليار قبل عام.

وارتفعت إيرادات النصف الأول من العام تسعة بالمئة إلى 11.6 مليار ريال من 10.7 مليار قبل عام.