مانشستر سيتي يقيل مانشيني

قرر نادي مانشستر سيتي الإنكليزي إقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني يوم الاثنين، عقب فشل الفريق في الدفاع عن لقبه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وفشله أيضاً في تجاوز مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، رغم أنه يضم عدداً من أغلى اللاعبين في العالم.

وقال النادي في بيان له "يعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بكل أسف إعفاء روبرتو مانشيني من واجباته كمدرب لمانشستر سيتي."

جاء هذا القرار بعد استعادة نادي مانشستر يونايتد لقب الدوري الانكليزي الشهر الماضي قبل أربع جولات على نهاية المسابقة، ثم خسارة سيتي 1 - صفر أمام ويجان اثليتيك يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وتكهنت وسائل إعلام بأن مانويل بليجريني مدرب ملقة هو بديل مانشيني، لكن المدرب التشيلي نفى أن يكون قد أجرى محادثات مع سيتي، وقال إنه لم يتم التوصل لأي اتفاق. وسيتولى مساعد المدرب برايان كيد قيادة سيتي في آخر مباراتين هذا الموسم وفي جولة الفريق بالولايات المتحدة بعد نهاية الموسم.

هذا وانضم مانشيني مدرب انترناسيونالي السابق إلى مانشستر سيتي في ديسمبر 2009 ليخلف مارك هيوز وفي ذلك الموسم قاد الفريق إلى المركز الخامس الذي كان في هذا الوقت أفضل ما حققه النادي في الدوري الانجليزي الممتاز بشكله الجديد.