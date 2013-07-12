التموين تنفي نفاذ مخزون القمح بمصر قريباً

القاهرة - (خاص) من محمد حبوشة

استنكر مسؤولون مصريون تصريحات باسم عودة وزير التموين السابق في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي قال فيها إنّ مخزون القمح في مصر لا يكفي أكثر من شهرين، وأكدوا أنّ القمح يكفي حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وأن المخزون سيزيد من صفقات جديدة فضلوا عدم الكشف عنها حالياً.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح المستورد والمحلي لدى الحكومة يقرب من 3 ملايين و200 ألف طن قمح، إضافة إلى أنه تمّ الحصول على 3.7 مليون طن قمح من المزارعين خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أنه يتم التعاقد على شراء الأقماح من الخارج أولاً بأول.

وأوضحت لجنة أن احتياطي الأرصدة من جميع السلع التموينية المربوطة على البطاقات التموينية من سكر يكفي لمدة أربعة شهور ونصف، والأرز والزيت يكفي لمدة تتجاوز شهرين.

وعلى صعيد آخر، تسعى الحكومة المصرية لتدارك أزمة المياه التي تمرّ بها مصر، وكشفت مصادر حكومية مسؤولة أنّ عدداً من رجال الأعمال والسياسيين أرسلوا اقتراحاً للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة الجديد، بتشكيل مجلس أعلى لدول حوض النيل، على أن يترأسه الكاتب محمد حسنين هيكل وممثلين من المخابرات والقوات المسلحة ووزارة الخارجية وشخصيات عامه مختلفة.