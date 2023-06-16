الفنان اللبناني ربيع بارود: السوريون سبب نجاحي

أكد الفنان اللبناني الشاب ربيع بارود، أن نقطة التحول في مسيرته الفنية، كانت مع السوريين، وذلك بعد تعاونه مع عدد من الملحنين والشعراء منهم.

وصرح، في لقاء مع إذاعة "المدينة إف إم" السورية، أن أغانيه ومنذ بداياته كانت ناجحة، لكن النجاح الكبير حققه حين بدأ في التعاون مع ملحنين وشعراء سوريين، حيث إن عدد متابعي أغانيه ارتفع من عدة آلاف إلى الملايين، وفق قوله.

وقال إنه حقق نقلة نوعية مع أغنية "خايف سميك عمري"، والتي تعاون فيها مع كل من السوريَين فادي مرجان وراشد الشيخ، حيث وصلت متابعاته على "يوتيوب" لأول مرة إلى ما يقارب 6 ملايين متابع.

وأضاف أنه بسبب هذا النجاح، قرر من بعده اعتماد التعاون مع ملحنين وشعراء سوريين، لافتا إلى أنه في أحيان كثيرة يكون التعاون لبناني – سوري، ويحقق نجاحا جيدا.