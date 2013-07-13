لجنة لإحصاء ضحايا الثورة التونسية

تونس - أعلنت لجنة الشهداء وجرحى الثورة التونسية عن بدء أعمالها الأسبوع المقبل لحصر القائمة النهائية للضحايا والمتضررين الذين سقطوا أثناء ثورة 14 يناير. وتم استحداث لجنة شهداء وجرحى الثورة بمقتضى مرسوم صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، وتم ضبط سير عملها وتركيبتها بأمر أمضاه رئيس الحكومة المؤقتة في مايو الماضي.

كانت لجنة تقصي الحقائق التي تم استحداثها بعد الثورة أحصت سقوط 338 قتيلاً و2085 جريحاً. لكن على الرغم من مرور نحو عامين ونصف العام على سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لم يتم التوصل إلى حصر قائمة نهائية للضحايا والمتضررين.