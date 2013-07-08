الهند تنوي استيراد الغاز المسال من العراق

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العراق يُعتبر حالياً ثاني أكبر موردي النفط الخام إلى الهند، بعد انخفاض الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات الغربية.