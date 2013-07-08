الهند تنوي استيراد الغاز المسال من العراق

نيودلهي - قالت الهند إنها مهتمة باستيراد الغاز الطبيعي المسال من العراق، حيث أصبحت واردات هذا الوقود النظيف جذابة، بعد أن قررت نيودلهي رفع أسعار الغاز المنتج محلياً بدءاً من أبريل/نيسان 2014.
وتأهلت شركة ريلاينس اندستريز الهندية في منافسة على عقد تطوير حقل الناصرية النفطي ومصفاته.
وقال بيان حكومي الإثنين تضمن تفاصيل محادثات أجراها وزير النفط م. فيرابا مويلي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي: "الهند مهتمة أيضاً بالمشروعات القائمة على الغاز، وباستيراد الغاز الطبيعي المسال من العراق."
ويزور مويلي بغداد لحضور اجتماع للجنة الهندية العراقية المشتركة على مدى يومين.
ووافقت الهند الشهر الماضي على رفع سعر الغاز للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وهي خطوة قد تشجع على تعزيز الإنتاج المحلي، لكنها ستزيد واردات الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة.