الأهلي السعودي ينفصل بالتراضي عن الحوسني

جدة- ذكرت تقارير محلية الاثنين أن الأهلي المنتمي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم انفصل بالتراضي عن المهاجم العماني عماد الحوسني بسبب معاناته من إصابة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

وقالت الصحف السعودية ومنها الرياض إن الحوسني سيغيب عن الملاعب لفترة تزيد على ثلاثة أشهر وهو ما دفع إدارة النادي لفسخ العقد الجديد مع مهاجم منتخب عُمان.

وكان الأهلي أعلن الشهر الماضي تمديد تعاقده مع الحوسني لمدة موسم واحد وحتى 2014 ليصبح من المفترض أن يقضي موسمه الرابع مع الفريق.

وقالت صحيفة الشرق إن الأهلي يفكر في التعاقد مع مهاجم عماني آخر هو عبد العزيز المقبالي لاعب نادي صحم أو ربما يلجأ إلى لاعب من كوريا الجنوبية لتعويض الحوسني.

وشارك الحوسني الذي سيحتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرين بعد عشرة أيام - في 22 مباراة مع الأهلي في الدوري الموسم الماضي وأحرز ثمانية أهداف بينما صنع خمسة أهداف أخرى.

ويشكل الحوسني ثنائيا متفاهما مع المهاجم البرازيلي فيكتور سيمويس وساهم في وصول ناديه المنتمي لمدينة جدة إلى دور الثمانية في دوري أبطال اسيا.

ولا يحق للأهلي سوى التعاقد مع مهاجم ينتمي لدولة تابعة للاتحاد الاسيوي لأنه يملك بالفعل ثلاثة لاعبين أجانب آخرين كلهم من البرازيل وهو سيمويس وبرونو سيزار والمنضم حديثا مارسيو موسورو.