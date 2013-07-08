محافظ البنك المصري يصل أبو ظبي سعيا لدعم مالي

أبو ظبي ـ خاص

وصل محافظ البنك المركزى المصري هشام رامز إلى أبوظبى بهدف الحصول على دعم مالي لبلاده التي تعيش ظروفا اقتصادية وأمنية وسياسية صعبة.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن من المقرر أن يلتقى رامز عدداً من المسؤولين الاقتصاديين فى دولة الإمارات، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول مصري كبير إلى خارج البلاد بعد عزل محمد مرسي الأربعاء الماضي، فيما برزت انقسامات بين الائتلاف السياسي الذي قاد إلى سقوط الإخوان بعد مرور سنة على حكمهم للبلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن رامز سيبحث مع مسؤولىن إماراتيين سبل دعم علاقات التعاون، وما يمكن أن تقدّمه الإمارات لمساعدة مصر فى هذه المرحلة المهمة.

وتتزامن الزيارة مع بيان أصدره المصرف المصري يناشد فيه المصريين بتقديم تبرعات لحملة "ادعمو مصر" التي تم تشكيلها حديثا.