محمد عبده يتحدث عن زيجاته

بيروت - أعلن فنان العرب محمد عبده أن زوجته "أم خالد" جعلته يشعر أنه يتزوج للمرة الأولى في حياته.

ولفت إلى أنه كان مضلوماً جداً في زواجه الأول بقوله: "لا أحد يعلم كم كنت مظلوماً في زواجي اﻷول، لكن ولله الحمد لقد عوّضني عن الظلم الذي عشته بأن رزقني بأوﻻدي. وكلّما أتذكّر زواجي اﻷول، أحمد الله أنني انتهيت من هذا الزواج بحضانتي لأوﻻدي وتربيتهم وتعليمهم.

وأضاف بالقول: "حياتي اﻷولى كانت كلّها تعب وإرهاق بين المسرح والعمل ونكد البيت. فأنا لم أعش حياة زوجية سعيدة إنما عشت حياة مليئة بالنكد، لكن الآن أعيش حياة سعيدة".

وعن زواجه الأخير، قال محمد عبده لمجلة سيدتي: "أم خالد أنستني تعب السنين كلها. الحب بيننا متبادل، وبيننا كيمياء من اللحظة اﻷولى للقائي بها. واليوم، أم خالد هي زوجة وأم وست بيت".