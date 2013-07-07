دايلم الكورية تفوز بعقد لبناء مصنع في السعودية

الرياض- قال مساهمون في شركة البيوتانول السعودية (سابوكو) وهي مشروع مشترك بين شركات محلية للبتروكيماويات الأحد إن سابوكو أرست عقدا على شركة دايلم الكورية الجنوبية للبناء بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) لإنشاء مصنع للبوتانول.

وسيبدأ بناء المصنع في مدينة الجبيل الصناعية في يناير كانون الثاني 2014 ومن المتوقع استكماله بحلول مايو آيار 2015.

وستبلغ طاقة المصنع 330 ألف طن سنويا من البيوتانول العادي وهو نوع من الكحول يستخدم في صناعة كيماويات أخرى إضافة إلى 11 ألف طن سنويا من أيزو-بيوتانول.

وسابوكو مشروع مشترك بين كيان السعودية للبتروكيماويات وصدارة للكيميائيات والسعودية لحامض الأكليريك. وأعلنت كيان السعودية وشركات أخرى عن المشروع في بيانات للبورصة.