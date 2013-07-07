هيفاء تتبرع بـ 200 ألف دولار للاقتصاد المصري

إرم- (خاص) من أحمد السماحي

قامت هيفاء بالتبرع لبرنامج "ممكن" مع للإعلامي خيري رمضان الذي يعرض على قناة الـ" cbc" بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي ، فى الحملة التي يقوم بها البرنامج لدعم الإقتصاد المصري، من خلال "صندوق دعم مصر"، ليكون تحت تصرف رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور أو من يفوضه، إيماناً من القطاع الخاص بضرورة التكاتف لدعم الاقتصاد المصري في تلك المرحلة الحرجة.

وأكدت أن المبلغ الذى تبرعت به لا يساوي شيئا، أمام حب الشعب المصري الجارف لها، وإنها لن تكتفى بهذا المبلغ فهي مستعدة لإحياء أي حفل فني مجانا لدعم الإقتصاد المصري، وحبا فى شعب مصر الذى زلزل العالم بتظاهراته السلمية التي أطاحت بنظام مستبد فى 30 حزيران / يونيو.

وأشارت أنها تنتظر بفارغ الصبر عرض مسلسلها " مولد وصاحبه غايب" في شهر رمضان لتعرف رأي الجمهور والنقاد المصريين والعرب فى هذا العمل الذي أتعبها كثيرا،وأخذ منها مجهودا كبيرا.

وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور العربي، ومن خلاله تدخل كممثلة إلى قلب كل الشعب العربي من المحيط إلى الخليج.

يذكر أن مسلسل " مولد وصاحبه غايب" تأليف مصطفى محرم، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه حول صراع الطبقات و الفوارق الإجتماعية من خلال عائلة تعمل فى الموالد الشعبية.

وتجسد هيفاء دور "نوسة" و هي فتاة تعمل مع والدها فى إحدى الفرق الشعبية، وفي أحد الموالد تقابل أبن رجل أعمال شهير وتنشأ بينهما علاقة عاطفية، لكن رجل الأعمال الشهير يرفض هذه العلاقة.