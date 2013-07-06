كاسياس وكاربونيرو بانتظار مولودهما الأول

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

بعد أن أخفيا الخبر عن وسائل الإعلام قرابة الأربعة أشهر، يعلن حارس مرمى المنتخب الإسباني إيكر كاسياس ورفيقته سارة كاروبنيرو عن انتظارهما لمولودهما الأول أواخر هذا العام.