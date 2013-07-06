كاسياس وكاربونيرو بانتظار مولودهما الأول

عمّان - (خاص) من تقوى مساعدة
ينتظر نجم المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد "إيكر كاسياس" مولوده الأول، من رفيقته الإعلامية الرياضية "سارة كاربونيرو".
وفضل النجمان إخفاء الخبر عن وسائل الإعلام، حتى قام كاسياس بالإعلان عنه في مقابلة مع جريدة "الموندو" اليومية الإسبانية.
وكان كاسياس وكاروبنيرو قد تعرفا على بعضهما قبل أربع سنوات، عندما كانت كاربونيرو تغطي أحداث بطولة كأس القارات في جنوب إفريقيا للقناة الإسبانية الخامسة، إلا أن علاقتها لم تتوطد بكابتن المنتخب الإسباني إلا في السنة التالية، وخاصة أثناء بطولة كأس العالم التي استضافتها جنوب افريقيا كذلك.