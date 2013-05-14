ضاحي خلفان يجرب سيارة صديقة للبيئة

أشار ضاحي خلفان إلى أن هذه السيارة صالحة للعمل الأمني التخصصي في الأماكن المغلقة والضيقة لمساندة الأعمال الشرطية والأمنية في حفظ الأمن وتقديم خدمات بصورة سريعة وجودة عالية للزوار والمقميين، بالإضافة إلى التغطية الأمنية في مواقع الفعاليات التي تستدعي سرعة التدخل في حماية الأرواح والممتلكات، وإمكانية استخدامها من قبل رقباء السير في مناطق الجذب السياحي والمناطق التجارية والأسواق التاريخية التراثية ومن ثم إلحاقها في الدوريات.

وتأتي هذه التجربة ضمن حرص شرطة دبي على تبني الأساليب الحديثة والمتطورة في تقديم الخدمات الشرطية للجمهور، ومواكبة اهتمام الإمارات بالبيئة والصحة والسلامة وفق المعايير الدولية.

وأشار خلفان إلى أن هذه السيارة الكهربائية الخضراء تتميز بملاءمتها للاستخدام في كافة المهام مع عدم تلويثها للبيئة، مؤكداً أن هذا الاهتمام بالبيئة ليس بجديد على شرطة دبي، فقد بدأت اهتمامها بالجانب البيئي مبكراً، وسجلت العديد من المبادرات الرائدة التي تصب في حماية وتنمية البيئات الطبيعية، مثل زراعة أشجار القرم في منطقة رأس الخور التي أصبحت فيما بعد محمية طبيعية معترف بها عالمياً، بالإضافة إلى العديد من مبادرات مكافحة تلوث الهواء من خلال تخفيف الازدحام المروري وضبط مواصفات وصيانة المركبات لتقليل الغازات العادمة، ومكافحة التلوث البحري بمعدات وزوارق جديدة ومتطورة، بالإضافة إلى مبادرة زراعة المليون شجرة في دبي وسيارات كهربائية خضراء للعمل في خدمة الموظفين والزائرين لمبنى القيادة، والتحاق سيارات خضراء صديقة للبيئة للعمل في الدوريات.