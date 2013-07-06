مشروع كروت البنزين بمصر ينتظر الحكومة الجديدة

القاهرة - أكد طارق البرقطاوي، رئيس الهيئة العامة للبترول في مصر، استمرار تسجيل بيانات السيارات في نظام توزيع الوقود بالكروت الذكية، والذي بدأ أول حزيران/يوليو الحالي للسيارات المستخدمة للسولار، ويتبعها تسجيل سيارات البنزين فى خطوة تالية سيعلن عنها.

وقال البرقطاوي إن استكمال تنفيذ مشروع كروت الوقود ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت وزارة البترول قد أنشأت موقعاً الكترونياً يتيح لأصحاب السيارات تسجيل بياناتهم ضمن مراحل توزيع البنزين والسولار بنظام الكروت الذكية، يستهدف فى نهايته إعادة توزيع الوقود المدعّم على المستهلكين وفق حصص لم يعلن عن تحديدها بعد.

وقد انتهت هيئة البترول من تنفيذ هذه الكروت على عمليات نقل الوقود بالشاحنات من المستودعات إلى محطات الوقود لمنع التهريب، وتمّ تسجيل 13 شركة تسويق وقود و4 للسولار والبنزين بالكروت الذكية، بسبب قيامها بعمليات تهريب فى السوق السوداء.