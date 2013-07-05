قائد شرطة دبي يهجر تويتر احتفالاً بعزل الإخوان

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ضاحي خلفان يحتفل بطريقته الخاصة بعد عزل الرئيس محمد مرسي وجماعته عن السلطة في مصر ويبارك عودتها إلى الدور القيادى في الوطن العربي.