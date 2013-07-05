قائد شرطة دبي يهجر تويتر احتفالاً بعزل الإخوان

أبوظبي - قرر القائد العام لشرطة دبى، الفريق ضاحى خلفان، "هجر" حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد عزل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم فى مصر، واختتم تغريداته بسلسلة تعليقات حول علاقة الجماعة بإيران وانتقاد أسلوبها بممارسة السلطة.
وحملت صفحة خلفان على تويتر التوضيح التالى: "نظرا لتنحية الإخوان عن السلطة لذا فإن هذا الحساب أصبح مهجوراً"، وأرفق خلفان صورة عن صفحته مع كلمة "باى".
وكانت آخر تغريدات خلفان على صفحته بتويتر: "المفروض يتم تصوير معبد الإخوان ويفتش.. الحزن يعم الحوزات والقيادات الإيرانية لسقوط مرسى ومآتم العويل والبكاء بدأت في العياط.. العدل أساس الملك، الإخوان حاربوا العدل فسقط ملكهم شرعا".
وقال خلفان: "عادت مصر إلى دورها القيادى فى الأمة العربية.. يا جماعة الإخوان كانوا يسبون ويشتمون وظهروا بأخلاق فاقد الأخلاق ﻻ يحكم الخلق.. يا مصر يا مصر يا غالية يا رمز أمثالنا العالية.. صباح الخير والنور والبركات- عاشت مصر".