الإصابة تجبر تريكيت على اعتزال السباحة

أستراليا - قال الاتحاد الأسترالي للسباحة إن السبّاحة الأسترالية الشهيرة، ليبي تريكيت، قررت اعتزال منافسات السباحة بسبب إصابة في الرسغ.

وكانت تريكيت، 28 عاماً، ضمن الفريق الأسترالي الفائز بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر حرة في أولمبياد لندن في العام الماضي، وسعت جاهدة للعودة إلى الأحواض بعد تعرضها للإصابة قبل ثمانية أشهر.

وقالت تريكيت في بيان: "سأشعر دوماً ببعض الحزن لتركي الرياضة التي أحبها لكن الذكريات والتجارب الجميلة التي أملكها ستعوض كل ذلك في المستقبل".

وأضافت: "أشعر بالرضا عن القرار والأمر أهم هو أنني أتطلع إلى التجربة التالية في حياتي".

وكانت تريكيت اعتزلت السباحة في 2009 إلا أنها عادت في العام التالي ونجحت في التأهل للدورة الأولمبية الثالثة لندن 2012.

وستتحول تريكيت إلى العمل في مجال الإعلام مع شبكة تن الأسترالية.