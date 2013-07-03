ابتكار ملابس نسائية داخلية تصعق المتحرش

الهند - نجح مخترعون هنود في ابتكار ملابس داخلية نسائية "ذكية" تصيب المتحرش بصعقة كهربائية رادعة وترسل رسالة نصية فورية الى الشرطة.

المخترعون، الذين يستعدون حاليا للتخرج في احدى كليات الهندسة في العاصمة الهندية، أوضحوا أن ابتكارهم المضاد للتحرش يزود الملابس النسائية الداخلية بمنظومة الكترونية مصغرة تستشعر أي حركات عنيفة ضد مناطق العفة الأنثوية، ومن ثم تطلق صعقة كهربائية بقوة 3800 كيلو فولت، وهي الصعقة الكفيلة بإفقاد المتحرش وعيه على الفور.

وقالت الخريجة مانيشا موهان التي شاركت في تطوير هذا الاختراع الجديد أن المنظومة الذكية لا تكتفي بذلك، بل ترسل على الفور رسالة نصية إلى أقرب مركز للشرطة، وهي الرسالة التي يمكن من خلالها تحديد مكان واقعة التحرش بدقة متناهية من خلال تكنولوجيا تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، وهي التكنولوجيا التي تُعرف اختصارا بـ «GPS». وعلاوة على ذلك، فإن رسالة نصية مماثلة يتم ارسالها الى الهواتف النقالة الخاصة بعدد معين من أقارب ضحية عملية التحرش.

ووفقا لما نشره موقع انترنتي هندي متخصص في التكنولوجيا فإن لوحة منظومة المجسات الالكترونية المصغرة يتم تثبيتها عادة على منطقة صدر القميص النسائي الداخلي استنادا إلى أن احصائيات رسمية كشفت عن أن معظم المتحرشين يبدأون باستهداف تلك المنطقة تحديدا.