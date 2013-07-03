موبايلي توقع عقداً بإيرادات 1.4 مليار ريال

الرياض - قالت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية الأربعاء إنها وقعت عقدا مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية لتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتوقع أن يدر العقد إيرادات قيمتها 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية "ينص العقد الذي يمتد لمدة 8 سنوات قابلة للتجديد على أن تقوم موبايلي باستثمار 600 مليون ريال خلال مدة العقد لتصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل شبكة الاتصالات داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتقوم بتوفير البنية التحتية المتطورة لخدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات نقل البيانات وخدمات الإنترنت السريع من خلال شبكة ألياف ضوئية متطورة".

وستمول موبايلي - ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية - الاستثمارات من مواردها الذاتية وعن طريق الاقتراض من البنوك ومن المتوقع أن تحقق إيرادات قيمتها نحو 1.4 مليار ريال خلال مدة العقد، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية واحدة من أربع مدن اقتصادية تعتزم المملكة إنشاءها وستقام على مساحة 180 كيلومترا مربعا ومن المتوقع ان تضم 421 شركة وما يقرب من 115 ألف وحدة سكنية.