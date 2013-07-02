محكمة إماراتية تسجن بريطانيين لتعاطيهم مخدرات

الإمارات - ايدت محكمة استئناف في الإمارات حكما بالسجن اربع سنوات صدر على ثلاثة بريطانيين في ابريل/ نيسان بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات وذلك حسبما ذكر محامي احد المتهمين الثلاثاء.

واعتقل جرانت كاميرون وكارل وليامز وسنيت جير في يوليو /تموز 2012 اثناء قضائهم عطلة في دولة الامارات . وقالت الشرطة انها عثرت في سيارتهم على نوع من الحشيش المصنع .

وادين الثلاثة في 29 ابريل/ نيسان بعد يوم من ابداء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قلقه ازاء اتهامات بتعرض الثلاثة للتعذيب خلال احتجازهم.

وقال عبد الحميد مهدي محامي جرانت كاميرون أن الحكم كان متوقعا بالطبع بعد أن اثبتت التحاليل تعاطيهم مخدرات ومن ثم كان من شبه المستحيل تعديل الحكم.

واضاف أن من المؤكد بنسبة 99 في المئة الا يقضى الثلاثة عقوبتهم بالسجن بالكامل حيث من المتوقع اصدار عفو عنهم في اول فرصة.

ودفع الثلاثة ببراءتهم من تهمة حيازة مخدرات وقالوا أن الشرطة ضربتهم وهددتهم بالسلاح وهي اتهامات تنفيها الشرطة.