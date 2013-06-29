ديوكوفيتش يهزم شاردي ويواصل مسيرته في ويمبلدون

وصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على الفرنسي جيريمي شاردي السبت.

ففي الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال في البطولة المقامة على الملاعب العشبية فاز ديوكوفيتش المصنف الأول على شاردي بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2.

واجتاز الاسباني ديفيد فيرير المصنف الرابع الدور الثالث بفوزه على الأوكراني الكسندر دولجوبولوف 6-7 و7-6 و2-6 و6-1 و6-2.

وحجز التشيكي توماس برديتش المصنف السابع مكانه في الدور الرابع بفوزه على الجنوب افريقي كيفن اندرسون 3-6 و6-3 و6-4 و7-5.

وانضم الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف الثامن الى ركب المتأهلين إلى الدور الرابع بفوزه على السلوفيني جريجا زيمليا 7-5 و7-6 و6-صفر.

كما فاز الألماني تومي هاس على الإسباني فليسيانو لوبيز 4-6 و6-2 و7-5 و6-4.

وودع الفرنسي ريشار جاسكيه المصنف التاسع البطولة بعد هزيمته أمام الاسترالي برنارد توميتش 7-6 و5-7 و7-5 و7-6.

وخرج الأرجنتيني خوان موناكو المصنف 22 من البطولة أيضا بعد هزيمته أمام أمام الفرنسي كيني دي شيبر 6-4 و7-6 و6-4.

وتأهل الروسي ميخائيل يوجني الى الدور الرابع بعد فوزه على الصربي فيكتور ترويتشكي 6-3 و6-4 و7-5.

وودع الفرنسي بنوا بيري المصنف 25 المنافسات بعد هزيمته أمام البولندي لوكاس كوبوت 6-1 و6-3 و6-4.

وتقدم الاسباني فرناندو فرداسكو إلى الدور الرابع بعد فوزه على ارنستس جولبيس لاعب لاتفيا 6-2 و6-4 و6-4.

كما فاز الكرواتي ايفان دوديغ على الهولندي ايجور سيسلينغ الذي انسحب بينما كان منافسه يتقدم 6-صفر و6-1 و1-صفر.

وتغلب الإيطالي اندرياس سيبي على الياباني كي نيشيكوري المصنف الثاني عشر 3-6 و6-2 و6-7 و6-1 و6-4.