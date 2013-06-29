بلاغ كاذب يؤخر إقلاع طائرة أردنية بالكويت

الكويت - تسبب بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بتأخير رحلتها لنحو ست ساعات في مطار الكويت الدولي.

ونقلت "بترا" عن الناطق الاعلامي للخطوط الجوية الملكية الأردنية، أن الطائرة وهي من طراز ايرباص 321 كانت على وشك الاقلاع من الكويت إلى عمان في رحلتها رقم 641 وعلى متنها 150 مسافراً، حيث قام أحد المسافرين الذي وصل متأخراً بعد إغلاق بوابة استقبال المسافرين، بالإبلاغ عن وجود قنبلة على متن الطائرة، في محاولة منه لتأخير عملية الإقلاع واللحاق بالرحلة قبل انطلاقها.

واضاف أن الخطوط الملكية أخذت البلاغ على محمل الجد، وأوعزت لقائد الطائرة بإخلائها من المسافرين والأمتعة، مشيراً إلى أن مسؤولي أمن الطائرة وسلطات مطار الكويت قاموا بتفتيش الطائرة بعناية، ليتبين أن البلاغ كان كاذباً.

وأوضح أن السلطات الكويتية قامت باعتقال المسافر المذكور للتحقيق معه، مشيراً إلى أن القوانين الدولية ذات الصلة تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي مثل هذه الأفعال.