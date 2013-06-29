الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة مصر فورا

أبو ظبي ـ خاص

دعت وزارة الخارجية الإماراتية السبت مواطنيها إلى مغادرة مصر التي من المنتظر أن تشهد غدا الأحد مظاهرات حاشدة لاسقاط الرئيس المصري محمد مرسي وذلك بعد مرور سنة على توليه الحكم.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية على لسان عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية إن الوزارة تدعو "مواطني الدولة بعدم السفر إلى جمهورية مصر العربية في الوقت الحاضر، إلا للضرورة القصوى، كما تدعو المواطنين المتواجدين فيها بتجنب أماكن التجمعات ومناطق المظاهرات والاسراع في عملية المغادرة فورا لعدم استقرار الأوضاع السياسية فيها".

واضاف آل حامد، في التصريحات التي نقلها موقع وزارة الخارجية الإماراتية الرسمي، أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات على سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكد آل حامد إن سفارة بلاده في القاهرة أنشأت غرفة عمليات تعمل على مدى 24 ساعة للتواصل مع مواطني الدولة بمصر وتقوم بتزويدهم بأهم التعليمات لتسهيل عملية المغادرة بشكل فوري. وتم تخصيص أرقام طوارئ لطلب المساعدة.

وفي وقت سابق طلبت سفارتا السعودية والكويت من مواطنيهما في مصر تجنب أماكن مظاهرات 30 يونيو/حزيران، وأخذ الحيطة والحذر.

يشار الى أن عددا من الأحزاب والتيارات السياسية المناهضة لجماعة الاخوان المسلمين وللرئيس مرسي تستعد لتنظيم مظاهرات تهدف إلى إسقاط الشرعية عن الرئيس المصري والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.