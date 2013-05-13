منتدى الإعلام العربي الـ 12 ينطلق في دبي

يناقش منتدى الإعلام العربي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة على مدار يومي 14 و 15 من شهر مايو الجاري مجموعة من القضايا المهمة ليخضع للتحليل جملة من الظواهر الإعلامية التي أفرزتها هذه المرحلة المشحونة بالأحداث بما يشهده الوطن العربي من تطورات سياسية وأمنية واجتماعية سريعة الوتيرة وعميقة الأثر، وما صاحب تلك التطورات من جدل واسع حول دور الإعلام ومدى إسهامه في تحديد مسار تلك التطورات المتلاحقة .

ويشارك في الافتتاح الرسمي لمنتدى الإعلام العربي هذا العام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث سيلقي فضيلته الرئيسية للمنتدى، بحسب ما ذكرته وكالة "وام".

كما يشارك معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة ذاتها من خلال حوار هام يلقي فيه الضوء على عدد من أهم القضايا المتعلقة بالشأن العربي.

في حين تستضيف الجلسة الرئيسة لثاني أيام المنتدى معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حوار شامل يتطرق فيه لأهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي والمرتبطة بالعمق الاستراتيجي العربي .

يشار إلى أن حفل توزيع "جوائز الصحافة العربية" سيعقب اختتام أعمال منتدى الإعلام العربي في 15 مايو، حيث سيتم الكشف عن الأعمال الفائزة وتكريم الفائزين من بين أكثر من أربعة آلاف عمل تنافسوا على فئاتها الــ 12 هذا العام، والذي شمل تضمين فئة جديدة هي فئة الصحافة الإنسانية لأول مرة في تاريخ الجائزة منذ انطلاقها عام 1999.

يذكر أن منتدى الإعلام العربي الذي انطلق للمرة الأولى عام 2001 نجح في استقطاب نخبة من أبرز خبراء الإعلام من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. ويهدف المنتدى إلى فتح قنوات الحوار بين الإعلاميين من العالمين العربي والغربي لتعزيز التفاهم بين مختلف المدارس الفكرية في العالم.