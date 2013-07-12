جدار مائي عازل بين إيلات وطابا

القاهرة – (خاص) من عمرو علي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار مائي بين مدينة إيلات وطابا، استكمالاً للجدار العازل على الحدود "الإسرائيلية – المصرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن أن الجيش الإسرائيلي سيقوم ببناء الجدار المائي بداية العام المقبل، بتنسيق كامل مع السلطات المصرية، موضحة أن السبب الرئيسي في بنائه هو تدهور الأوضاع الأمنية فى شبه جزيرة سيناء.

وقالت الصحيفة أن التقديرات الأمنية فى تل أبيب توضح أنه بإمكان لانش صغير من التسلل إلى إسرائيل، أو عبر الدراجات المائية بسبب الانفلات الأمني فى سيناء.

وأكدت الصحيفة أن الجدار سيكون حول مدينة إيلات دون أن يقطع الحدود الدولية، ويقع غرب الجدار العازل.

يذكر أن الحديث عن بناء الجدار المائي الجديد، يأتى ذلك فى الوقت الذي اقتربت فيه إسرائيل من بناء آخر 15 كيلو متر من الجدار العزل على الحدود المصرية، والذى يمتد من إيلات شمال وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، ويبلغ طوله 220 كيلو متر.