لودرا ينضم لقائمة المصابين في ويمبلدون

لندن- انضم الفرنسي ميشيل لودرا إلى قائمة متنامية للاعبين المصابين بعد انسحابه من مباراته أمام الايطالي اندرياس سيبي في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس الخميس.

وقرر لودرا الانسحاب بعد خسارته المجموعة الأولى 7-5 ليصبح اللاعب الحادي عشر الذي ينسحب خلال البطولة هذا العام.

و الأربعاء الماضي كان الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف السادس وفيكتوريا ازارينكا لاعبة روسيا البيضاء وبطلة استراليا المفتوحة بين سبعة لاعبين أعلنوا انسحابهم في يوم واحد وهو رقم قياسي بالنسبة لاحدى البطولات الأربع الكبرى.

والقى لاعبون كثيرون باللائمة على الأرضية العشبية الزلقة في ارتفاع عدد المنسحبين خلال الأيام الثلاثة الأولى في البطولة لكن مدير الملاعب الجديد في ويمبلدون قال إنه يشعر بالرضا الكامل عن حالة الأرضية.