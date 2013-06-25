محلات القاهرة تفتح للمستهلكين في 30 يونيو

القاهرة – من محمد عز الدين

أعلنت غرفة تجارة القاهرة عن استمرار فتح المحال التجارية في القاهرة دون أي توقف خلال الأيام المقبلة، خاصة 30 حزيران/يونيو الجاري وعرض السلع بشكل طبيعي.

وقال المهندس إبراهيم العربي في بيان صادر عن الغرفة أنّ التجار تعهدوا بفتح محالهم وعرض المنتجات حتى لا تحدث أزمة يتضرّر منها المواطنون في الأيام المقبلة.

وقال أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أنّ محال المواد الغذائية لن تغلق أبوابها ومستمرة في عرض كافة المنتجات اللازمة خلال الأيام المقبلة، وهذا دورهم تجاه شعبهم، وأضاف أنه ليس المحال التجارية فقط التي ستستمر في العمل ولكن الشركات المنتجة أيضاً مستمرة في عملها حتى تكتمل حلقات السوق في توصيل السلعة لمستهلكيها وبأسعارها الطبيعية.

وأكد يحيى أنّ هناك مخزون وافر من السلع بالأسواق حالياً، ما يعطي طمأنينة للمواطنين بعدم حدوث مشكلات فيما يتعلق بالسلع.

وتوقع عدم وجود زيادات بالأسعار خاصة مع توافر السلع بالأسواق حاليا.

وناشد المواطنين بعدم الشراء ما يزيد عن الاحتياجات الفعلية من السلع، خاصة وأن الأمور تسير بشكلها الطبيعي، والمحال لن تغلق أبوابها ومستمرة في عرض المنتجات.