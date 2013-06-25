السعودية تدعو لوقف تدخل إيران وحزب الله بسوريا

جدة - قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الثلاثاء إن المملكة تعتبر أن تدخل إيران وجماعة حزب الله اللبنانية في الصراع الدائر في سوريا خطر وترى أنه ينبغي تقديم مساعدات عسكرية لمقاتلي المعارضة للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف الأمير سعود في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جدة أن السعودية لا يمكنها السكوت عن التدخل الإيراني ودعا إلى قرار يحظر تدفق الأسلحة على الحكومة السورية.

وقال الأمير سعود المملكة تطالب "بصدور قرار دولي واضح لا لبس فيه يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح ويؤكد في الوقت ذاته على عدم مشروعية هذا النظام".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمملكة العربية السعودية ضمن جولة له في آسيا والشرق الأوسط، يلتقي خلالها في جدة مع كبار المسئولين.

وقتل 93 ألف شخص في الصراع السوري الذي بدأ في صورة احتجاجات سلمية ثم تحول إلى صراع مسلح بعد أن قمع الرئيس السوري بشار الأسد الاحتجاجات.

وفر نحو 1.7 مليون لاجيء إلى دول مجاورة منها لبنان حيث اندلعت اشتباكات بين جماعات مسلحة تدعم طرفي الصراع في سوريا مما أذكى مخاوف من انزلاق لبنان إلى حرب أهلية أخرى.