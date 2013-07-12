مقتل شرطي مصري بهجوم في سيناء

القاهرة - قالت مصادر أمنية إن شرطياً قتل وأصيب آخر بجراح خطرة في هجوم متشددين أطلقوا قذائف صاروخية اليوم الجمعة على أكمنة أمنية في شبه جزيرة سيناء بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل.

وكانت جماعات إسلامية متشددة مقرها في شمال سيناء صعدت هجماتها على أكمنة الشرطة خلال العامين الماضيين مستغلة الفراغ الأمني والسياسي في أعقاب ثورة عام 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتزايد العنف منذ اطاحة الجيش الاسبوع الماضي بالرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي. وقالت المصادر إن هجوم الجمعة وقع في مدينة العريش بشمال سيناء. وقالت المصادر الأمنية إنه في وقت سابق اليوم الجمعة تعرض مركز للشرطة وحاجزا تفتيش للجيش في المدينة أيضاً لهجمات متشددين بالقذائف الصاروخية. ولم يصب أحد بسوء في تلك الهجمات.