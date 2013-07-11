مايا دياب ترحب بالجنس قبل الزواج

القاهرة – (خاص) من أحمد السماحي

انتهت المخرجة إيناس الدغيدي أول أمس الثلاثاء من تصوير حلقة ساخنة مع الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل مايا دياب، من خلال برنامجها الجديد "هو وهي والجريئة" الذي يتم تصويره في استديو جلال بحدائق القبة.

وفي بداية الحلقة أجرت حواراً مطولاً مع مايا عن رأيها فيما يحدث فى لبنان، ومشوارها الفني الذي بدأته كعارضة أزياء ثم مذيعة، ومطربة مع الفوركاتس، وممثلة وأخيراً مطربة لها أغنياتها الخاصة، ووقفت عند كل محطة وأهم إيجابياتها وسلبياتها، كما واجهتها بأحد النقاد المصريين المختلف معها فكرياً وفنياً، وأسباب اختلافه معها.

وكان أسخن ما جاء في الحلقة التي سيتم عرضها خلال الأيام القادمة هو ترحيب مايا دياب بفكرة "المساكنة" أي أن تعيش مع شاب بدون عقد زواج، وأكدت أنها عاشت مع زوجها عباس فترة فى منزله قبل الزواج، وكانت سعيدة بهذه الفترة التي كانت سبباً فى كتابة عقد مدني بينها وبين زوجها عباس حيث إنها مسيحية وهو مسلم.

وعندما واجهها الناقد المصري بأن هذا جريمة "زنا" قالت له: طالما أنا موافقة، والطرف الثاني موافق، وكل الناس تعلم أننى أعيش مع هذا الرجل مثل زوجته أعتبر هذا زواج، لأن فيه موافقة من الطرفين وإشهار.

وأيدت إيناس ضيفتها اللبنانية فى رأيها وأكدت إنها تعرف الكثيرين ممن يعيشون مع بعض بدون عقد زواج.

هذا وتدور فكرة "هو وهي والجريئة" حول استضافة إيناس لضيف إعلامي أو فنان أو شخصية عامة، والجزء الأول من كل حلقة، هو عبارة عن حوار جريء وشفاف يتناول الوضع الحالي السائد في المجتمع المصري أو العربي لا سيما السياسي بالإضافة إلى الأسئلة الشخصية.

و الجزء الثاني، يستقبل الضيف شخصية لها تأثير في حياته ينتقيها هو ليحاورها، أما في الجزء الثالث والأخير فتستقدم إيناس شخصية إلى الاستوديو تختلف مع ضيفها الأساسي بالأفكار والآراء.

من أهم الشخصيات الفنية والسياسية التي تم استضافتها يسرا، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ونبيلة عبيد، والنجم العالمي عمر الشريف، والراقصة دينا، ومرتضى منصور، ومصطفى الفقي، والإعلامي والمذيع تامر أمين، والفنان الراحل أحمد رمزي، هذا وقد انتهت إيناس من تصوير معظم الحلقات.