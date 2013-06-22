وفاة سائق دنماركي بسباق لومان للسيارات

باريس - اصطدمت سيارة السائق الدنماركي ألان سيمونسن (34 عاما) من نوع أستون مارتن بالحواجز في اللفة الثالثة، بعد مرور عشر دقائق على بداية سباق لومان للتحمل للسيارات.

وقال المنظمون في بيان نشر بموقع السباق على الإنترنت "نُقل ألان سيمونسن على الفور إلى المركز الطبي في الحلبة وهو في حالة خطيرة، حيث توفي بعد ذلك متأثراً بإصاباته"، وقالت وسائل إعلام إنه ظل واعياً، وتحدث إلى الأطباء بعد الحادث مباشرة.

وفحص أفراد من الفريق الطبي للنادي الذي يستضيف السباق السائق الراحل في موقع الحادث، ثم نقل إلى مركز الخدمات الطبية بالحلبة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأبلغ ديفيد ريتشاردز رئيس فريق استون مارتن عائلة سيمونسن، التي قالت إنها تريد من الفريق أن يواصل المنافسة من أجله.

وأضاف جون جو مدير قطاع السباقات بشركة استون مارتن في بيان "بالنيابة عن كل أعضاء قطاع السباقات في استون مارتن: "أود التقدم بالتعازي للأشخاص والعائلات الذين عانى أصدقاؤهم أو من يحبون في مأساة اليوم."

ومن الجدير بالذكر أن سيمونسن شارك سبع مرات في سباق لومان 24، وكان يرافقه في السيارة التي حملت رقم 95 كل من مواطنيه كريستوفر نايجارد وكريستيان بولسن.