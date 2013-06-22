مدحت صالح يغني لغزوات الرسول في مسلسل كرتوني

إرم ـ (خاص) أحمد السماحي

أعرب مدحت صالح لـ"إرم" عن سعادته البالغة بحالة النشاط الفني التي يعيشها حاليًا، سواء على مستوى الدراما أو الغناء، وخاصة دوره فى مسلسل "موجة حارة" لأنه يعمل وسط فريق عمل حافل بالنجوم، وكل نجم منهم في موقعه المناسب، يكفي أنه عمل يوجد على رأسه الراحل أسامة أنور عكاشة والمخرج الرائع محمد ياسين والمؤلفة مريم ناعوم.

وأكد أن عام 2013 سيكون بإذن الله هو عامه، لأنه وعلى عكس كثيرين يتفاءل برقم "13"، وأن ما ينغص حياته حاليًا فقط هو حالة عدم استقرار البلد سياسياً واقتصاديًا، لكن بإذن الله مصر ستخرج من هذه الكبوة وتعود كما كانت بلد الأمن والأمان والاستقرار بفضل ومجهود أبنائها المخلصين.

وأوضح صالح أنه بالفعل ابتعد عن التمثيل سواء في السينما أو التليفزيون لفترة طويلة، وذلك لعدم وجود سيناريو يناسب مكانته الفنية إلى أن عرض عليه مسلسل "موجة حارة"، وبعد قراءته وافق على العودة للتمثيل فوراً، لأن دوره فى المسلسل سيمثل نقلة مهمة فى مشواره الفني، فرغم إعلانه أكثر من مرة عن رغبته في الابتعاد عن التمثيل، لكنه لم يستطع أن يقاوم دوره فى هذا العمل، الذي سيقتصر فقط على التمثيل.

وأضاف أن ما شجعه على قبوله أنه دور مليء بالأحداث المتشابكة حيث يجسد شخصية "محسن السواحلي" وهو شخص لا أحد يعرف أصله، يعشق النساء، يعتمد دائما على نظرية الغاية تبرر الوسيلة ويمضي في أعماله غير المشروعة، لديه معرض سيارات وهو عبارة عن قناع يخبئ تحته أعماله الكثيرة غير سوية، ويفعل أي شيء مهما كان لتحقيق مصلحته الشخصية، ويشاركه في كل هذا شريكه الفنان سيد رجب.

وعن إمكانية غنائه لمقدمة ونهاية المسلسل قال: "حتى الآن لم تكلمني الشركة المنتجة في هذا لكن يجوز أن نغني أنا وصديقي المطرب خالد سليم الذي يشاركني البطولة غناء "التتر" وهذه ستكون تجربة جديدة أن يشارك مطربان غناء مقدمة ونهاية مسلسل، صحيح سبق وفعلها محمد الحلو وعلي الحجار فى مسلسل "خان القناديل" لكن اقتصر تواجدهما فى المسلسل على الغناء فقط، أما أنا وخالد فنمثل ولا نغني فى "موجة حارة".

وصرح مدحت أن نشاطه الفني لا يقتصر على التمثيل فقط، فقد انتهى من تسجيل غناء المقدمة والنهاية لمسلسل الأطفال الكرتوني "غزوات الرسول" إخراج عطية الله عادل خيري، الأشعار تأليف الشاعر الكبير سيد حجاب، ألحان شريف نور، كما غنى ومثل أيضا فى مسلسل الأطفال الكرتوني "كليم الله" الذى يتحدث عن نبي الله موسى ويجسد شخصيته بالصوت، وسيغني تتر المسلسل الذي كتبه الشاعر رفيق شورى، ألحان أيمن الأرتيست.

وعن ميعاد طرح ألبومه الجديد قال: لقد أوشكت على النتهاء من تسجيل أغنياته، وبمجرد انتهائي منه، سوف أطرحه على الفور، لكن أتمنى أن تكون الأوضاع السياسية فى مصرهادئة أثناء طرحه، والألبوم يتضمن أغنيات وألحان مع مجموعة من الشعراء والملحنيين والموزعين الجدد.