الفطيم تتجه للفوز بتوكيل فيات في مصر

القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

قطعت "الفطيم" شوطاً كبيراً من المفاوضات الإيجابية للحصول على توكيل سيارات فيات، بحسب مصادر مقربة، فيما يتردد أن الشركة الإيطالية الأصل تعتزم توزيع سيارات "فيات" في مصر بدون وكيل محلي حصري علي غرار ما تقوم به "نيسان" اليابانية، والقيام بالترويج وتقديم خدمات البيع والصيانة وما بعد البيع.

وحسب المصادر، أخذت "فيات" الإيطالية قرارها بسحب توكيلها من "أوماترا - مصر" بعد مباحثات استمرت سنوات نتيجة مشكلات مع الشركة الإيطالية الأم لعدم قدرة "أوماترا" علي إعادة الماركة العالمية للسوق المصري كما كانت في السنوات الماضية.

وسبق أن واجهت "أوماترا" عدة مشكلات منذ أكثر من عام كادت تنتهي بفقدانها للتوكيل، إلا ان إعلان الشركة لاستراتيجية جديدة لاقتحام السوق المصري تحت شعار "فيات تغيرت" منذ سنتين تقريباً أدى إلى إمهال الشركة الإيطالية للوكيل المحلي فترة حتي يتمكن من إنجاز المهمة التي باتت مستحيلة مع تداعيات الثورة وتراجع حجم المبيعات، بالإضافة إلى الأحداث السياسية والاقتصادية المتردية حاليًا.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول في "أوماترا – مصر" سحب توكيل "فيات" من الشركة، وأكد أن المباحثات ماتزال مستمرة لتطوير نشاط التوزيع والمبيعات في السوق المصرية ، مشيراً إلى أن المتاعب تواجه الجميع في سوق السيارات في مصر بعد الثورة وليس "أوماترا" فقط.

وتضم مجموعة فيات شركات "ألفا روميو وفيراري ومازيراتي"، كما تمتلك فيات ـ حالياً ـ 20% من "شركة كرايسلر الأمريكية"، والتي سترتفع إلى 35% ثم إلى 51% في وقت لاحق، وتستهدف "فيات" الإيطالية التوسع بأسواق الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة وفي مقدمتها أسواق مصر ولبنان.