ميدان التحرير يطالب بطرد السفيرة الأمريكية

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

طالب الجمعة عدد كبير من المتظاهرين في ميدان التحرير برحيل (آن باترسون) السفيرة الأمريكية في مصر وطردها، وذلك بعد تدخلها في شؤون مصر، مرددين هتافات ضدها وضد جماعة الإخوان المسلمين ومرسي، وذلك بعد جلستها مع خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين في مصر وتدخلها في أمور الجيش.

وقام متظاهروا التحرير بالهتاف ضد السفيرة الأمريكية ورفع لافتة مكتوب عليها "من الشعب المصري إلى الشعب الأمريكي، وإلى الرئيس أوباما: "نطالبكم برحيل آن باترسون حفاظا على العلاقات بين البلدين".

وردد المتظاهرين عدد من الهتافات ضد السفيرة الأمريكية ووصفها بالعاهرة، وضد مرسي منها "الشعب يريد طرد السفير" و "ارحلي يا باترسون" و "يسقط حكم المرشد" و "الشعب يريد إسقاط الإخوان" و"يا مرسي يا خسيس يا عميل الأمريكان".

كما أعلن عدد من المتظاهرين في ميدان التحرير الإعتصام حتى رحيل جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، وقاموا بوضع عدد من الخيام في محيط الميدان وذلك قبل 10 أيام من تظاهرات 30 يونيو حزيران.

وقام المتظاهرين بالدعوة للنزول يوم 30 يونيو حزيران للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان عن السلطة، وقاموا برفع الكروت الحمراء، وحملوا صورة الرئيس مرسي موضوع عليها علامة "X " ومكتوب عليها تمرد يوم 30 يونيو، كما قامو بجمع التوقيعات لحملة تمرد وإطلاق الألعاب النارية استعدادا للتظاهرات الشعب.