أسهم مستشفيات النور تبلغ مليار دولار في بورصة لندن

لندن - أدرجت مجموعة مستشفيات النور ومقرها أبوظبي أسهمها في بورصة لندن الجمعة وبلغت القيمة السوقية للمجموعة 672 مليون جنيه استرليني (1.04 مليار دولار) في الوقت الذي تتطلع فيه للاستفادة من نمو قطاع الصحة في الخليج.

وتتزايد ما يطلق عليها أمراض أسلوب الحياة مع نمو الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وخمسة منها في قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم من حيث انتشار مرض السكري.

وقالت مستشفيات النور وهي أكبر شركة خاصة للرعاية الطبية في إمارة أبوظبي الغنية بالنفط إنها جمعت 97 مليون جنيه استرليني من بيع أسهم جديدة لاستخدامها في الاستثمار.

وستجمع شركة إثمار كابيتال المشاركة في ملكية مستشفيات النور ومؤسساها الشيخ محمد بن بطي آل حامد ورئيسها التنفيذي قاسم العوم في الاجمال 124 مليون جنيه استرليني من بيع أسهم قائمة في إطار الطرح.

وقال مصدر قريب من الصفقة "اهتمام المستثمرين يرجع إلى الاتجاهات بعيدة المدى في المنطقة.. نمو السكان والصحة العامة واتساع نطاق التأمين." وجاء ما بين 80 و90 بالمئة من طلبات الاكتتاب من مستثمرين في بريطانيا والولايات المتحدة حيث تتركز صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وقال المصدر إنه عند سعر 575 بنسا للسهم يبلغ مضاعف ربحية مستشفيات النور في عام 2013 نحو 15.5 ضعف متجاوزا مضاعف الربحية لأكبر منافسيها ان.ام.سي - أول شركة إماراتية للرعاية الصحية يجري إدراجها في بورصة لندن - البالغ 13.5 ضعف.

واختارت النور إدارج حصة 32.9 بالمئة من أسهمها في لندن لأن ان.ام.سي مدرجة في لندن ولأن قواعد الإدراج في بورصة لندن أكثر مرونة مما في سوقها المحلية.

وجاء السعر في النصف الأدنى من النطاق السعري الأصلي بين 525 و725 بنسا للسهم. وقال مصدر مطلع إن الشركة ضيقت النطاق إلى ما بين 575 و625 بنسا للسهم في وقت سابق هذا الأسبوع.

وجرى تداول السهم عند 578 بنسا في الساعة 0840 بتوقيت جرينتش.